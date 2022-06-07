Али Алиев начал голодовку в тюрьме

Арестованный председатель Партии граждан и развития Али Алиев начал голодовку. Об этом агентству Turan сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

Причиной голодовки стало выдвижение против Али Алиева новых обвинений, несмотря на то, что он уже находится под арестом.

Напомним, в январе этого года решением Ясамальского районного суда Али Алиев был приговорен к 5 месяцам лишения свободы. Он был осужден по статье 147.1 (клевета) УК Азербайджана. Али Алиев обвинялся в том, что оклеветал начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева и пострадавших в потерпевшем крушении вертолете МИ-17 ГПС на территории Хызы.

Теперь же Ясамальский суд назначил экспертизу по выдвинутому против Алиева новому обвинению в оскорблении. Речь идет об иске бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева. Последний требует наказать Али Алиева по ст.148 (оскорбление) УК, которая предусматривает лишение свободы до 6 месяцев.