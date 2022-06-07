Путин заявил о «контроле» над инфляцией в России

Со второй половины мая рост цен в России остановился, инфляция в настоящее время на нуле, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал президент РФ в ходе совещания по вопросам экономики.

При этом он призвал коллег внимательно анализировать ситуацию и «принимать своевременные решения», чтобы не попасть в «засаду».