Офис Зеленского обратился к Европе: Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов
Для Украины невозможно завершить войну, подписав мирное соглашение на условиях России. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления некоторых мировых лидеров о необходимости подписания мирного договора с РФ сейчас, сообщает УНИАН.
По словам Подоляка, Россия продолжит захватывать территории Украины даже после теоретического подписания такого соглашения.
"Поэтому, безусловно, закончить войну, подписав сегодня мирное соглашение на условиях России, невозможно для Украины. Это значит, что мы поставим точку в государственности Украины в ближайшем будущем. То есть год-два-три и мы получим еще более масштабную войну в таком случае", - считает Подоляк.
По его словам, любая война заканчивается мирным соглашением или юридической фиксацией итогов войны. "Мы хотим зафиксировать итоги войны, которые будут выгодны Украине... Это означает территориальную целостность в международно признанных границах Украины..., проигрыш России. Это две принципиальные позиции. А третья – нельзя что-то проговаривать с Украиной и выдвигать мирные инициативы... потому что это Украина сегодня воюет и платит за эту войну жизнями своих граждан", - подчеркнул Подоляк.
Советник главы Офиса президента Украины отметил, что в Европе должны понимать, что Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов, потому что для Украины "это смерти подобно".