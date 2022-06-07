Офис Зеленского обратился к Европе: Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов

Для Украины невозможно завершить войну, подписав мирное соглашение на условиях России. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления некоторых мировых лидеров о необходимости подписания мирного договора с РФ сейчас, сообщает УНИАН.

"Поэтому, безусловно, закончить войну, подписав сегодня мирное соглашение на условиях России, невозможно для Украины. Это значит, что мы поставим точку в государственности Украины в ближайшем будущем. То есть год-два-три и мы получим еще более масштабную войну в таком случае", - считает Подоляк.

По его словам, любая война заканчивается мирным соглашением или юридической фиксацией итогов войны. "Мы хотим зафиксировать итоги войны, которые будут выгодны Украине... Это означает территориальную целостность в международно признанных границах Украины..., проигрыш России. Это две принципиальные позиции. А третья – нельзя что-то проговаривать с Украиной и выдвигать мирные инициативы... потому что это Украина сегодня воюет и платит за эту войну жизнями своих граждан", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины отметил, что в Европе должны понимать, что Украина не пойдет на условия 2014-2015 годов, потому что для Украины "это смерти подобно".