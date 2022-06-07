Иран приступает к ядерному вооружению главное на этот час

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана есть все для того, чтобы приступить к ядерному вооружению.

По данным инспекторов агентства, страна обладает достаточным количеством обогащенного урана, и переход на новую стадию может произойти в любой момент.

Правда, после сенсационного заявления Гросси попытался успокоить репортеров: «Обладание необходимым количеством обогащенного урана еще не означает обладания бомбой. Речь идет о черте, которая может быть пересечена, это вот-вот произойдет. Они очень близки, и этому невозможно воспрепятствовать. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда они достигнут значимого количества, из которого не исключено создание ядерного оружия».

По данным инспекторов МАГАТЭ, страна обладает достаточным количеством обогащенного урана, и переход на новую стадию может произойти в любой момент

Совет правления МАГАТЭ на этой неделе в Вене будет рассматривать резолюцию, подготовленную США, Великобританией, Францией и Германией, которая предусматривает осуждение Ирана за его нежелание в полной мере сотрудничать с мониторингом агентства. В частности, у МАГАТЭ есть вопросы по трем локациям в Иране, которые с высокой вероятностью используются в ядерной программе, но о них ничего не сообщалось.

По данным доклада специалистов Института науки и международной безопасности, Иран уже имеет достаточно сырья для производства ядерного заряда. Уже сейчас там могут приступить к обогащению с 60% до 90% с помощью своих модернизированных центрифуг, и уже через месяц получить два боевых заряда.

«В сочетании с отказом Ирана урегулировать нарушения контроля за безопасностью, МАГАТЭ в значительной степени утратило возможности мониторинга иранского ядерного комплекса и растущей ядерной программы, которая имеет очевидный уклон в сторону создания атомного оружия», - делают заключение авторы доклада.

Представитель Госдепа США заявил, что, вне зависимости от того, удастся ли вернуть Иран к условиям ядерной сделки, «президент Байден обязался не допустить, чтобы Иран оказался в состоянии обзавестись ядерным оружием». Большой вопрос, смогут ли США выполнить это обязательство. Например, войну в Украине предотвратить не смогли, несмотря на все неоднократные предупреждения России.