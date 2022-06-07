Иран приступает к ядерному вооружению главное на этот час
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана есть все для того, чтобы приступить к ядерному вооружению.
По данным инспекторов агентства, страна обладает достаточным количеством обогащенного урана, и переход на новую стадию может произойти в любой момент.
Правда, после сенсационного заявления Гросси попытался успокоить репортеров: «Обладание необходимым количеством обогащенного урана еще не означает обладания бомбой. Речь идет о черте, которая может быть пересечена, это вот-вот произойдет. Они очень близки, и этому невозможно воспрепятствовать. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда они достигнут значимого количества, из которого не исключено создание ядерного оружия».
Совет правления МАГАТЭ на этой неделе в Вене будет рассматривать резолюцию, подготовленную США, Великобританией, Францией и Германией, которая предусматривает осуждение Ирана за его нежелание в полной мере сотрудничать с мониторингом агентства. В частности, у МАГАТЭ есть вопросы по трем локациям в Иране, которые с высокой вероятностью используются в ядерной программе, но о них ничего не сообщалось.
По данным доклада специалистов Института науки и международной безопасности, Иран уже имеет достаточно сырья для производства ядерного заряда. Уже сейчас там могут приступить к обогащению с 60% до 90% с помощью своих модернизированных центрифуг, и уже через месяц получить два боевых заряда.
«В сочетании с отказом Ирана урегулировать нарушения контроля за безопасностью, МАГАТЭ в значительной степени утратило возможности мониторинга иранского ядерного комплекса и растущей ядерной программы, которая имеет очевидный уклон в сторону создания атомного оружия», - делают заключение авторы доклада.
Представитель Госдепа США заявил, что, вне зависимости от того, удастся ли вернуть Иран к условиям ядерной сделки, «президент Байден обязался не допустить, чтобы Иран оказался в состоянии обзавестись ядерным оружием». Большой вопрос, смогут ли США выполнить это обязательство. Например, войну в Украине предотвратить не смогли, несмотря на все неоднократные предупреждения России.