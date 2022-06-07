Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана есть все для того, чтобы приступить к ядерному вооружению.

По данным инспекторов агентства, страна обладает достаточным количеством обогащенного урана, и переход на новую стадию может произойти в любой момент.

Правда, после сенсационного заявления Гросси попытался успокоить репортеров: «Обладание необходимым количеством обогащенного урана еще не означает обладания бомбой. Речь идет о черте, которая может быть пересечена, это вот-вот произойдет. Они очень близки, и этому невозможно воспрепятствовать. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда они достигнут значимого количества, из которого не исключено создание ядерного оружия».