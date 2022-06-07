В оккупированной части Запорожья готовятся к «референдуму»
В оккупированной части Запорожской области Украины начинают готовиться к «референдуму». Об этом заявила Галина Данильченко, считающаяся властями РФ «и.о. главы Мелитополя».
По ее словам, регион посетил заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко.
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией – Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», - сказала Данильченко, слова которой привел Интерфакс.