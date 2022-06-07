Гроза помешала самолету из Баку приземлиться в Тбилиси

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J29225 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку – Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения погодных условий (гроза) в районе аэропорта в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно информации, самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пассажиры указанного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.