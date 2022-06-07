Из оккупированного Запорожья в Крым отправили поезд с украинским зерном

Россия начала вывозить украинское зерно из оккупированной части Запорожской области в Крым. Об этом в эфире проекта "Соловьев.Live" заявил глава оккупационной "военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий.

"В направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - цитирует его слова Интерфакс.

В ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз, надеется Балицкий.