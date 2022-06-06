Принцесса Норвегии выходит замуж за шамана – «гибрида рептилии и Андромеды»

Впервые о своих отношениях пара объявила в мае 2019 года. Дюрек и Марта Луиза живут в Лос-Анджелесе. Дюреку 47 лет, он ведёт онлайн-курсы «Школа шамана». Принцессе 50 лет.

Норвежская принцесса, старшая дочь короля страны Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза, выходит замуж за известного в США эзотерика и шамана афроамериканца Дюрека Верретта. Об их помолвке сообщил Королевский дом Норвегии.

«Его Величество король Норвегии и Ее Величество королева сердечно поздравляют пару и желают им всего наилучшего в будущем», - отмечается в сообщении Королевского дома.

Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия после своего брата и двух его детей. От бывшего супруга, писателя Ари Бена у нее есть три дочери. Развод пары в 2016 году стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. В 2019 году Бен покончил жизнь самоубийством в возрасте 47 лет. С Верреттом принцесса познакомилась в 2018 году в США.

Дюрек Верретт называет себя «потомственным шаманом из династии предсказателей и целителей», специализируется на нетрадиционной медицине и, по его собственным словам, «общается с духами». Он также пишет книги о медитации. Дюрек является духовным наставником многих голливудских звезд, например актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.

Как передает норвежская общественная телерадиокомпания NRK, возлюбленный принцессы «вызвал бурную реакцию» в Норвегии своими заявлениями о том, что он может «вращать атомы», омолаживать и исцелять людей. По словам Дюрека, он обладает силами древних духов. Американец также утверждает, что не принадлежит к обычному человеческому виду. Он называет себя «гибридом рептилии и созвездия Андромеды». Шаман Дюрек открыл две онлайн-школы духовных практик.