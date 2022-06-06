Украина вернула более 200 тел военных с «Азовстали»

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя продолжается. Украине удалось вернуть уже 210 тел бойцов, большинство из них держали оборону на заводе «Азовсталь».

«Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями… Продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников», – заявили в ГУР.