В России заявили о «крымском варианте» для оккупированного Херсона

Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко побывал во вторник в Херсонской и Запорожской областях Украины и заявил, что регионы планируется присоединить к России.

О визите Кириенко в Херсон написал депутат Госдумы и координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич. Согласно сообщению в его телеграм-канале, замглавы АП России заявил, что включение региона в состав России «будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма».