Зеленский: Украина должна добиться победы на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, однако выразил уверенность, что Украина должна добиться победы на поле боя. Об этом глава украинского государства сказал в интервью изданию Financial Times.

Конечная цель Киева – деоккупация всех его международно признанных территорий, указал Зеленский.

По его мнению, отступление российских войск на довоенные позиции будет лишь временной победой. В этой связи важное значение, по словам украинского лидера, имеет поддержка Запада: поставки оружия, санкционная политика в отношении РФ.

При этом Запад ведет себя расчетливо, поддерживая Украину, но стараясь, чтобы его бизнес не пострадал, считает глава украинского государства.