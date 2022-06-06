Украина призвала Израиль «выйти из зоны комфорта»

Официальный Киев хочет приобрести израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» и подписать договор о передаче противотанковой управляемой ракетной системы Spike SR из Германии в Украину. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что во время пресс-конференции украинский дипломат подтвердил сообщения СМИ о том, что Израиль отказался подписывать договор о передаче своей противотанковой системы, произведенной компанией Rafael.

«Насколько я знаю, на прошлой неделе американцы дали разрешение на передачу Украине произведенных по израильской технологии ПТРК Spike из Германии, а Израиль отказал», - сказал посол.

Корнийчук отметил, что в израильских СМИ сейчас практически не освещают тему войны в Украине. «Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности… Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, нам нужна военно-техническая поддержка; нам нужен Железный купол… который позволит спасти наших гражданских женщин и детей от ударов российских ракет по нашей территории. Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить», - цитирует издание слова Корнийчука.