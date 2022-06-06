Меркель вышла к журналистам: Украина, Путин и никаких извинений

Это заявление Меркель сделала на встрече с журналистами в Берлине и это первое общение бывшего канцлера с прессой после того, как она покинула должность.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что в 2008-м была против вступления Украины в НАТО, поскольку страна была «сильно разделенной в области внутренней политики» и имела большое влияние олигархов. Об этом сообщает ТАСС.

Ангела Меркель заявила, что Украина в 2008 году была «другой страной», заметно разделенной в области внутренней политики. Россия и тогда, по мнению экс-канцлера, попыталась бы помешать вхождению страны в Североатлантический альянс, что не пошло бы на пользу Киеву. Кроме того, Меркель отметила, что в то время в Украине сильное влияние имели олигархи, тогда как к настоящему моменту политика президента Владимира Зеленского положительно сказалась на борьбе с коррупцией.

Бывший канцлер заявила, что очень старалась, когда возглавляла страну, не допустить того, что сейчас происходит с Украиной, но не винит себя за то, что не смогла это сделать. Меркель также заявила, что жестоким действиям России нет оправдания, пишет Русская служба BBC.

Российское вторжение в Украину стало поворотным моментом, сказала Меркель, она много размышляет об этом и смотрит на происходящее с унынием.

Меркель также вспомнила свою встречу с Путиным в Сочи в 2007 году (запомнившуюся тем, что российский президент впустил в комнату собаку, зная, как принято считать, что канцлер боится собак). По словам Меркель, Путин тогда ей сказал, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой, а она ему ответила, что для нее, родившейся в Восточной Германии, крах Советского Союза стал самой большой удачей в жизни. Тогда она и поняла, что они с Путиным совершенно по-разному смотрят на мир и не придут к согласию о ценности демократии, рассказала Меркель.

Меркель также не захотела извиняться за курс, который многие в ФРГ сейчас критикуют как слишком мягкий. «Так что я не считаю, что должна сказать: «Это было неправильно», - и поэтому не буду извиняться», - отметила она в беседе с журналистом Der Spiegel.