В Киеве заявили о сложной обстановке в армии Украины

Время бодрых лозунгов прошло и ждать контрнаступления Вооруженных сил Украины, как и стабилизации фронта, украинцы могут долго, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол – точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпался морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца... Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег", - цитирует УНИАН Арестовича.

По словам Арестовича, сейчас любая попытка прогнозировать зависает в воздухе, так как "мы не знаем реальных темпов, номенклатуры и объемов поставок" военной помощи от партнеров.

Арестович также заявил, что минувшей ночью ВСУ нанесли мощные удары по российским войскам на всей дуге от Изюма до Лимана, чем сбили наступательный пыл противника. По его словам, после ударов ВСУ российские войска не только остановили наступление, но даже отошли из некоторых ранее захваченных территорий в Харьковской области.

Что касается Северодонецка, то Арестович сказал, что город все еще не захвачен россиянами полностью, хотя ВСУ "немного откатились". Кроме того, Арестович сообщил, что наступление ВСУ в Херсонской области остановлено, поскольку враг на этом направлении усилил свою группировку.