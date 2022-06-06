Александр Караваев, автор haqqin.az 02:21

Завершившаяся итоговым заседанием в Шуше выставка Baku Energy Week стало мощным событием для углеводородного бизнеса Каспийского региона, объединившим в этом году три отраслевых экспо-форума. Однако в нынешних геополитических условиях это мероприятие следует рассматривать значительно шире, чем ежегодный саммит ведущих корпораций отрасли. Пятнадцать лет назад, когда планы превращения Баку в международную диалоговую и коммуникативную площадку только озвучивались, никто и представить не мог, что в период военного времени эта функция окажется востребованной в прямом смысле слова. Азербайджан становится сегодня единственными воротами для выхода стран Каспийского региона к европейским рынкам и капиталам. Причем актуальность эта с каждым годом будет возрастать.

Выставки покидают Россию Следует понимать, что в нынешней ситуации активность международных компаний, привязанных контрактами к российским ресурсам, будет последовательно смещаться в сторону менее «токсичных» регионов. Подтверждением тому может служить падение интереса к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). К 1 июня участие в нем подтвердили 115 стран и 2.700 представителей бизнеса, тогда как в прошлом году в ПМЭФ участвовали 141 страна и 5.000 представителей международных компаний. Политически нейтральный и географически близкий России Баку становится площадкой для замещения российских платформ в формате «встречи и диалоги». Мало того, затянувшаяся военная ситуация в Украине может подтолкнуть азербайджанский сегмент международного экспо-бизнеса к более интенсивной динамике по таким направлениям, как транспортная и складская логистика, развитие портового хозяйства, экосельское хозяйство и агропром, цифровая коммерция, локализация производств, экспортные кредиты и совместные предприятия. Часть этой тематики Баку уже хорошо освоил, достаточно взглянуть на календарь международных азербайджанских выставок. Однако динамичные изменения на рынках Евразии будут стимулировать Азербайджан к еще большей детализации и интенсивности этих мероприятий. Городская инфраструктура азербайджанской столицы способна проводить такие мероприятия, практически, в еженедельном режиме. Помимо прочего, это еще и значительный рост туристической активности от участия бизнес-делегаций и обслуживающего персонала компаний.

Российское измерение Бакинской Недели энергетики Понимание конгрессно-выставочного потенциала Баку стимулировало участие в Неделе энергетики сразу нескольких ведущих российских делегаций. Помимо «Лукойла», следует отметить появление в Баку двух гигантов российской трубопрокатной отрасли, а также делегации Пермской области во главе с губернатором. Рассмотрим, с какими проектами приехали россияне в столицу Азербайджана. Интересы «Северстали» Этот концерн имеет опыт работы с SOCAR, которому поставлял с 2018 по 2020 годы горячекатаные листы с чечевичным рифлением для строительства нефтяных вышек. В Баку также поставлялись противосейсмические трубы К65 Deformax, использовавшиеся при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири». Кроме того, можно вспомнить, что Ижорский трубный завод, входящий в группу «Северсталь», поставлял 15 процентов труб для морского участка «Турецкого потока».

Интересы ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) Для ММК Прикаспийский регион является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков, поскольку Турция и Азербайджан хорошо знакомы руководству «Магнитки». В 2021 году ММК поставил в Азербайджан более 60.000 тонн металлопродукций – крупнейшим показатель для стран Южного Кавказа. Кроме того, ММК периодически осуществляет через железнодорожный коридор Баку-Карс поставки на свое предприятие в порту Искендерун на Средиземном море. В целом же, российские трубопрокатчики стремятся заполнить максимум свободных ниш на рынке СНГ, общая потребность которого составляет ежегодно порядка 500.000 тонн труб. Азербайджанские заказы занимают в этой линейке весомую долю, ведь под контролем Баку находятся в общей сложности три международных нефтепровода, а также четыре магистральных газопровода с потенциалом дальнейшего расширения. Понятно, что все это хозяйство требует постоянного обслуживания и замены элементов. Определённые перспективы для российских трубопрокатчиков могут возникнуть и в связи с ожидаемым соединением азербайджанской и туркменской подводных инфраструктур в районе месторождения Сердар/Кяпаз.

Напомним в этой связи, что в 2002-2003 годы основным поставщиком труб для азербайджано-грузинского участка нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан была японская компания Sumitomo (выбор BР). Однако сейчас ситуация принципиально иная. И усеченный в объеме транзита бюджетный вариант Транскаспия с потенциальным участием «Лукойла», который из конкурента может переквалифицироваться в партнёры, выглядит весьма привлекательно. С точки зрения Москвы, пусть лучше газ в Европу пойдет из Центральной Азии, контролируемой Россией и Китаем, нежели из Соединенных Штатов в виде СПГ. Наконец, у продукции российских металлургов есть реальные перспективы в связи с процессами восстановления новых экономических районов в Карабахе, где будет востребован широкий ассортимент металлопродукции строительного назначения – арматура, а также различные конструкции и устройства из высокопрочных сортов стали. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным продвигает создание особой экономической зоны в Осенцовском промышленном узле, который является крупнейшим региональным транспортным хабом. В частности, там запланировано строительство нового контейнерного терминала для развития логистики с Азербайджаном (имеется в виду МТК «Север-Юг»).