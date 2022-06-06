В Британии после протестов сняли с проката фильм о дочери пророка Мухаммеда
Британская сеть кинотеатров Cineworld решила отменить показ фильма «Царица небесная» (The Lady of Heaven), посвященного дочери пророка Мухаммеда Фатиме, сообщает The Guardian.
Причиной отмены стали пикеты мусульманских активистов, заявивших, что в фильме религиозная история представлена в искаженном виде, а образы Мухаммеда, его жены Аиши и сподвижников отражены в негативном свете.
Cineworld заявила, что приняла решение отменить все показы «Царицы небесной», чтобы «обеспечить безопасность наших сотрудников и клиентов». YouTube-канал мусульманского портала 5Pillars публиковал репортажи с протестов в Бирмингеме и Брэдфорде, на одном из видео зафиксировано, как толпа людей с плакатами стоит около торгового центра, в котором расположен кинотеатр сети. Портал отмечает, что протесты были мирными, полиция не вмешивалась ни в один из них.
По данным газеты, сеть кинотеатров Vue, конкурирующая с Cineworld, сняла фильм с показа в «избранных кинотеатрах», но по-прежнему планировала показать его в Лондоне и на юго-востоке страны. «Vue показала фильм после того, как BBFC (независимая британская комиссия по классификации фильмов) оценила его. «Небесная леди» была аккредитована BBFC и демонстрируется в ряде наших кинотеатров», – заявили в сети. Там отметили, что считают важным предоставление на платформе контента, отвечающего интересам разных слоев общества.
Продюсер картины Малик Шлибак в своем Twitter выразил сожаление в связи с отменой фильма и заявил, что «в Великобритании много единомышленников-мусульман, но, к сожалению, самый громкий голос у маргинальных радикальных групп меньшинств».