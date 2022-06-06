В Британии после протестов сняли с проката фильм о дочери пророка Мухаммеда

Причиной отмены стали пикеты мусульманских активистов, заявивших, что в фильме религиозная история представлена в искаженном виде, а образы Мухаммеда, его жены Аиши и сподвижников отражены в негативном свете.

Cineworld заявила, что приняла решение отменить все показы «Царицы небесной», чтобы «обеспечить безопасность наших сотрудников и клиентов». YouTube-канал мусульманского портала 5Pillars публиковал репортажи с протестов в Бирмингеме и Брэдфорде, на одном из видео зафиксировано, как толпа людей с плакатами стоит около торгового центра, в котором расположен кинотеатр сети. Портал отмечает, что протесты были мирными, полиция не вмешивалась ни в один из них.

По данным газеты, сеть кинотеатров Vue, конкурирующая с Cineworld, сняла фильм с показа в «избранных кинотеатрах», но по-прежнему планировала показать его в Лондоне и на юго-востоке страны. «Vue показала фильм после того, как BBFC (независимая британская комиссия по классификации фильмов) оценила его. «Небесная леди» была аккредитована BBFC и демонстрируется в ряде наших кинотеатров», – заявили в сети. Там отметили, что считают важным предоставление на платформе контента, отвечающего интересам разных слоев общества.

Продюсер картины Малик Шлибак в своем Twitter выразил сожаление в связи с отменой фильма и заявил, что «в Великобритании много единомышленников-мусульман, но, к сожалению, самый громкий голос у маргинальных радикальных групп меньшинств».