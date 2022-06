В Британии после протестов сняли с проката фильм о дочери пророка Мухаммеда

Британская сеть кинотеатров Cineworld решила отменить показ фильма «Царица небесная» (The Lady of Heaven), посвященного дочери пророка Мухаммеда Фатиме, сообщает The Guardian.

Причиной отмены стали пикеты мусульманских активистов, заявивших, что в фильме религиозная история представлена в искаженном виде, а образы Мухаммеда, его жены Аиши и сподвижников отражены в негативном свете.