Министр обороны заявил о планируемых изменениях в армянской армии

«Сейчас я расскажу об еще одной законодательной инициативе, после которой у нас будет назначение главы штаба. Речь идет об изменениях в структуре Минобороны. У нас будет новая модель, по которой начальник Генштаба будет первым заместителем министра обороны. Вооруженные силы будут заниматься только обороной страны, боевой подготовкой. То есть тем делом, которым должны заниматься», - сказал Папикян.

Власти Армении планируют произвести изменения в армии, в результате которых начальник Генштаба будет подчиняться министру обороны. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.

Армянская редакция «Радио Свобода» отмечает, что, согласно Конституции Армении, наивысшим военным должностным лицом в Вооруженных силах является начальник Генштаба. Может ли предлагаемое изменение войти в противоречие с Конституцией? В Минюсте ответили изданию, что никакого противоречия не видят.

Упомянутая Папикяном законодательная инициатива пока не опубликована, по словам министра, в ближайшее время она будет направлена в Национальное собрание, когда именно – не уточнил.

На вопрос, не является ли это ожидаемое изменение причиной того, что в Армении до сих пор нет начальника Генштаба, министр обороны ответил: «Причина не в этом, причина в том, чтобы принять правильное решение... Но также сегодняшний и.о. начальника штаба полностью осуществляет полномочия начальника штаба».

В соответствии с предусмотренными изменениями Генштаб больше не будет заниматься закупками и тыловым обеспечением. При этом, согласно действующему закону, Генштаб организует «оперативное, техническое и тыловое обеспечение Вооруженных сил».

«Всем этим должны заниматься другие управления, находящиеся в составе Минобороны. То есть, начиная с тылового обеспечения, все это должно осуществляться невоенными. Многие вещи будут делегированы...» - сказал министр.