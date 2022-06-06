«Все разрушено и сломано»: массовые увольнения в российской частной космической компании

Руководство российской частной компании S7 Space («С7 Космические транспортные системы», «дочка» S7 Group) уволило сразу 30 сотрудников.

Как пишет РБК, в компании пояснили, что причина в финансовых затруднениях – «когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты». В связи с этим проект по созданию ракеты-носителя легкого класса приостановлен.

В свою очередь, бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил в соцсетях об увольнении 52 человек. По его словам, «все разрушено и сломано, космического направления больше нет».

S7 Space является оператором проектов «Морской старт» и «Наземный старт», всего в компании числились 60 человек.