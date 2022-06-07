В России резко обвалилась продажа дорогих автомобилей

На долю премиум-сегмента пришлось только 5% всех автомобилей, реализованных в России в прошлом месяце, против традиционных 9–10%, сообщает газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, по итогам мая в стране было реализовано 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 89% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом основу сегмента составили немецкие Mercedes-Benz и BMW, прочие европейские марки, а также японский Lexus, корейский Genesis и машины General Motors (GM).

Ранее в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России упали в апреле 2022 года на 83,5% в годовом сопоставлении (после падения на 78,5% в апреле и на 62,9% в марте) до 24,268 тыс. единиц. В январе–мае текущего года продажи сократились на 52% в годовом сравнении - до 318,114 тыс. машин.

Уже сотни зарубежных фирм, в том числе производители известных мировых автомобильных брендов, объявили о временном или полном «уходе» с российского рынка.