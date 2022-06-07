В Сабирабаде сорвали свадьбу несовершеннолетней девушки

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировали вопрос о попытке выдать замуж в селе Гезли Сабирабадского района девушку, которой не исполнилось 17 лет.

Как сообщил пресс-секретарь комитета Теймур Марданоглу, были проведены беседы с членами семьи этой девушки.

«В ходе бесед они сказали, что хотели организовать помолвку, обосновав это тем, что в семье есть больной человек. Но в ходе разбирательства выяснилось, что планировалась не помолвка, а свадьба. После незамедлительного вмешательства им не позволили сыграть свадьбу», - сказал он.

Отметим, свадьбу планировалось сыграть сегодня.