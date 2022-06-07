Новые потери России в войне с Украиной
Потери России за минувшие сутки составили около 140 военных убитыми. Также было ликвидировано 13 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 6 беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:
- личного состава около 31500 (+140) человек ликвидировано,
- танков - 1393 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 3 429 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 703 (+9) ед,
- РСЗО - 213 (+6) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов - 212 (+0) ед,
- вертолетов - 178 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 559 (+6),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
- специальная техника - 53 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.