Новые потери России в войне с Украиной

Потери России за минувшие сутки составили около 140 военных убитыми. Также было ликвидировано 13 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 6 беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава около 31500 (+140) человек ликвидировано,
  • танков - 1393 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 3 429 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 703 (+9) ед,
  • РСЗО - 213 (+6) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 559 (+6),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
  • специальная техника - 53 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.