Два сильных землетрясения в Китае

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в среду на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, подземные толчки зафиксированы в 14:52 по местному времени в районе уезда Пишань округа Хотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях в городском округе Хотан, население которого составляет 2,5 млн человек, пока не поступало.

Также указывается, что в 14:54 по местному времени подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы на территории уезда Каргалык округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района.