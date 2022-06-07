Додон призывает к протестам и смене власти в Молдове

"Призываю все оппозиционные силы вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа. Считаю, что каждая... партия должна морально мобилизовать своих сторонников в любой момент быть готовыми выйти на протест. ...Рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам", - написал в среду в своем Telegram-канале Додон, который находится под домашним арестом, его слова приводит ТАСС.

Додон возложил на правительство ответственность за стремительный рост цен в Молдове. По его словам, социальная, экономическая и энергетическая безопасность под серьезной угрозой.

Игорь Додон был задержан в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Экс-президент считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял. Додон заявил журналистам, что за его арестом стоит Санду, а также дипломаты США, которые, по его словам, оказывают влияние на прокуроров. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.