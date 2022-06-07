Додон: Готовится присоединение Молдовы к Румынии

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в "кровавую региональную войну".

"Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну", - написал Додон в своем Telegram-канале в среду. Он обратил внимание, что сегодня складывается угрожающая ситуация в сфере энергетики, продовольственной безопасности, социальной сфере. Кризис усугубляется присоединением Молдовы к антироссийским санкциям, консультациями о необходимости повышения обороноспособности Молдовы западными странами. "Реальна опасность быть втянутыми в кровавую региональную войну и утратить государственность", - считает экс-президент.

По его словам, "отчетливо видно, что [президент Молдовы] Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации", а на Западе "хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе". "На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова", - указал он.