Команды «Формулы-1» прибыли в Баку

Команды, которые примут участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1", находятся в Баку. Как сообщили в операционной компании Бакинское городское кольцо (БГК), команды в настоящее время готовятся к состязанию в гаражах, расположенных в паддоке.

Приезд пилотов в Баку ожидается сегодня в течение дня.

Бакинское городское кольцо полностью готово к соревнованию. БГК передало состязательный трек Международной автомобильной федерации для проверки. Бакинский трек будет полностью готов к Гран-при 9 июня.

Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.