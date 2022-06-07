После Турции Лавров посетит Армению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет сегодня, 8 июня, в Армению с рабочим визитом, передает «Армения сегодня».

Отмечается, что в рамках визита в МИД Армении состоится встреча с министром иностранных дел страны Араратом Мирзояном. Также предусмотрены его встречи с президентом и премьер-министром Армении.

Напомним, что сегодня глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Турции, где проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.