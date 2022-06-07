Узбекистан отправил в Украину почти 20 тонн медикаментов

Закарпатская область Украины во второй раз получила гуманитарную помощь из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации .

Гуманитарный груз представлял собой свыше 19 тысяч тонн медикаментов на $1 млн. Узбекистан прислал антибиотики и витамины – всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук, уточнил глава области Виктор Никита, сообщает агентство Fergananews.

Помощь сначала прибыла в гуманитарный хаб, расположенный в Словакии, оттуда ее переслали в Закарпатье. Медикаменты сразу же отправят военным медикам, находящимся в районах, где идут боевые действия, и в госпитали.

Первую после начала военного вторжения РФ в Украину гуманитарную помощь из Узбекистана Закарпатье получило в начале апреля. В контейнерах находились свыше 34 тонн грузов: медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения и другое.