Иран передал талибам всю военную технику бывшего правительства Афганистана
Иран передал движению «Талибан» всю военную технику бывшего афганского правительства, оказавшуюся на его территории, сообщает новостной ресурс Aamaj News со ссылкой на заявление представителя талибов в провинции Герат.
Ранее военнослужащие афганских правительственных сил бежали в соседние страны, угнав различную военную технику. В частности, в Узбекистан и Таджикистан были угнаны десятки вертолетов и самолетов. Из граничащей с Ираном провинции Герат военнослужащие и правительственные ополченцы выехали на бронированных автомобилях со стрелковым оружием.
Как уточняет издание, в ночь с 7 на 8 июня Иран передал талибам броневики Humvee и пикапы Ranger, а также различные виды стрелкового оружия. Они были доставлены в провинцию Герат.