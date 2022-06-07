Полковник ГРУ Стрелков: Россия теряет позиции

Полковник ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин) признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. Вооруженные силы Украины вытесняют россиян и уже продвинулись на несколько километров. Об этом бывший главарь "ДНР" сообщил в Telegram.

По информации Стрелкова, войска РФ теряют позиции на Херсонско-Николаевском фронте. Зато украинские войска наращивают ударные группировки на Чернобаевском и Снигиревском направлениях.

"Сейчас ВСУ продолжает наращивать ударные группировки на Чернобаевском (с. Чернобаевка к северо-западу от Херсона) и Снигиревском (с. Снигиревка на северо-восток от Херсона, примерно посередине дуги Херсон – Давыдов Брод) направлениях", – написал он.