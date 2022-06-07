Икрам Нур, автор haqqin.az 12:41

Сразу несколько источников сообщили о том, что в Стамбуле действует офис Саудовской Аравии, сотрудники которого готовят соглашение о нормализации отношений Эр-Рияда с еврейским государством. Если бы не палестинский вопрос и ортодоксальность старших членов правящей династии, соглашение с Израилем было бы подписано хоть завтра. И получило массовое одобрение. Но в силу специфики Саудовской Аравии наследному принцу Мохаммеду бин Салману (МБС) приходится соблюдать некие условности, над которыми и работает в Стамбуле команда саудовских и израильских дипломатов.

Опыт Объединенных Арабских Эмиратов, подписавших с еврейским государством «Авраамовы соглашения», оказался как нельзя более успешен – и Эр-Рияду хотелось бы повторить этот успех. Но МБС еще не король, чтобы принимать подобные решения самостоятельно, не обосновав их перед престарелыми членами правящей династии. Приходится тратить время на ритуалы, вроде решения Египтом вопроса о передаче мало кому известных островов Тиран и Санафир саудитам. Но то, что они малоизвестны, совершенно не умаляет их значимость для военно-морских сил Израиля. Ведь для того, чтобы выйти в Красное море, кораблям, базирующимся в Эйлате, необходимо пройти мимо двух этих островов. Египтяне не слишком рады их передаче саудитам, но у тех нашелся весомый аргумент – финансовая помощь Каиру, которую всегда можно подзадержать, чтобы египтяне стали поуступчивее. Не менее интересно и то, что офис по выработке соглашения расположился в Стамбуле, а не на территории США. Тут наступает простор для версий – то ли саудиты не хотят американского посредничества, то ли опасаются действий американского антисаудовского лобби, направленных на срыв возможных соглашений.

И, конечно же, палестинский вопрос. Ведь еще совсем недавно министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан говорил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что в Эр-Рияде «всегда предполагали, что будет полная нормализация отношений с Израилем». И что это принесет огромную пользу и Израилю, и региону. Но указывал, что этому мешает нерешенность палестинского вопроса. Но истина заключается в том, что палестинский вопрос для Эр-Рияда имеет чисто декоративное значение. В свое время было модным поддерживать палестинцев, порою совершенно безоговорочно, сейчас эта мода прошла, в том числе из-за разочарования в палестинских лидерах. Но есть и нечто более важное, чем вопрос политической моды. Во-первых, те экономические выгоды, которые сулит соглашение с Израилем. Во-вторых, вопросы безопасности, ведь саудовско-израильский блок станет надежным барьером для распространения влияния Ирана в регионе, причем без оглядки на американцев.