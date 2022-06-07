В Баку будет без осадков

Обнародован прогноз погоды на 9 июня. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем-25-29° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.