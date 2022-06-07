И белорусский авторынок обрушился

В мае продажи новых легковых автомобилей в Беларуси упали в годовом измерении на 83%, до 629 штук, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Отмечается, что к апрелю продажи упали на 30%. С января по май 2022 года в Беларуси было продано 10,6 тысячи новых автомобилей, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования", - отметили в БАА.

Там пояснили, что в последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта этого года, производители повышали отгрузочные цены от 40% до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров почти в два раза.