И белорусский авторынок обрушился
В мае продажи новых легковых автомобилей в Беларуси упали в годовом измерении на 83%, до 629 штук, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Отмечается, что к апрелю продажи упали на 30%. С января по май 2022 года в Беларуси было продано 10,6 тысячи новых автомобилей, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования", - отметили в БАА.
Там пояснили, что в последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта этого года, производители повышали отгрузочные цены от 40% до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров почти в два раза.
По данным ассоциации, такая тенденция характерна не только для Беларуси, но и для автомобильных рынков России и Казахстана. Эксперты ассоциации считают, что ситуация будет усугубляться. "Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей", - отмечается в сообщении.
Ранее в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России упали в апреле 2022 года на 83,5% в годовом сопоставлении (после падения на 78,5% в апреле и на 62,9% в марте) до 24,268 тысяч единиц. В январе–мае текущего года продажи сократились на 52% в годовом сравнении - до 318,114 тысяч машин.