Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове

Российские военные нанесли удар высокоточными авиационными ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова и складу топлива возле города Чугуев, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", - цитирует слова Конашенкова «Интерфакс».

По его словам, помимо этого, в районе города Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники украинской армии.