Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Харькове
Российские военные нанесли удар высокоточными авиационными ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова и складу топлива возле города Чугуев, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", - цитирует слова Конашенкова «Интерфакс».
По его словам, помимо этого, в районе города Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники украинской армии.
"Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", - сказал Конашенков.
Он сообщил об уничтожении четырех складов с вооружением и боеприпасами в районах Малиновки в Харьковской области, Спорного в «Донецкой народной республике» и Звановки в «Луганской народной республике».
Также в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 (в районе населенного пункта Снегиревка) и вертолёт Ми-8 (в районе населенного пункта Белая Криниц) в Николаевской области.