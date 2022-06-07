Армянский теракт в Берлине? обновлено
Наезд на группу людей в Берлине точно не был несчастным случаем, об этом пишет немецкая газета "Бильд" со ссылкой на следствие.
Издание утверждает, что полиция Берлина нашла в автомобиле подозреваемого в наезде на людей письмо, подтверждающее планы совершения преступления.
При этом другая немецкая газета "Берлинер цайтунг" отмечает, что следователи не считают наезд автомобиля на группу прохожих в Берлине терактом, но исходят из того, что водитель совершил его умышленно. Издание отмечает, что в автомобиле подозреваемого - 29-летнего гражданина ФРГ армянского происхождения - было найдено письмо с признанием в совершении преступления. Однако политических мотивов, как считают следователи, в его поступке якобы нет. О содержании письма пока не сообщается. Как бы там ни было, власти полагают, что мужчина намеревался совершить массовое убийство, но мотивы его пока непонятны.
* * * 17:22
Один человек погиб и еще восемь были ранены после того, как автомобиль въехал в толпу на оживленной улице в Берлине. Пятеро раненых в тяжелом состоянии, сообщает BBC.
Пока неясно, было это дорожным происшествием или намеренным нападением. По словам очевидцев, автомобиль свернул с улицы и выехал на тротуар, прежде чем врезаться в витрину магазина. По данным берлинской пожарной службы, на месте происшествия находятся около 130 спасателей.
Полиция сообщает, что водитель машины задержан, его мотивы выясняются. Задержанный - 29-летний мужчина с двойным гражданством - немецким и армянским, живущий в Берлине. Его поймали прохожие и передали полиции.
Инцидент произошел недалеко от места теракта 19 декабря 2016 года, когда выходец из Туниса по имени Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, угнал грузовик, убил водителя и затем врезался в переполненную рождественскую ярмарку. Тогда погибли 11 человек, десятки были ранены.
* * * 13:22
На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. По первоначальным данным полиции, инцидент произошел утром в среду, 8 июня на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма, передает агентство dpa, уточняя, что, возможно, речь идет о грузовом автомобиле.
По первоначальным сведениям радиостанции rbb, ранения получили около 10 человек.
Онлайн-издание таблоида Bild указывает, что погиб один человек. Задержан водитель легкового автомобиля Renault. На месте работают десятки сотрудников экстренных служб.
По словам пресс-секретаря полиции Берлина Мартина Дамса, пока неясно, был ли инцидент результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу.