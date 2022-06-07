18:08

Наезд на группу людей в Берлине точно не был несчастным случаем, об этом пишет немецкая газета "Бильд" со ссылкой на следствие. Издание утверждает, что полиция Берлина нашла в автомобиле подозреваемого в наезде на людей письмо, подтверждающее планы совершения преступления. При этом другая немецкая газета "Берлинер цайтунг" отмечает, что следователи не считают наезд автомобиля на группу прохожих в Берлине терактом, но исходят из того, что водитель совершил его умышленно. Издание отмечает, что в автомобиле подозреваемого - 29-летнего гражданина ФРГ армянского происхождения - было найдено письмо с признанием в совершении преступления. Однако политических мотивов, как считают следователи, в его поступке якобы нет. О содержании письма пока не сообщается. Как бы там ни было, власти полагают, что мужчина намеревался совершить массовое убийство, но мотивы его пока непонятны.

* * * 17:22 Один человек погиб и еще восемь были ранены после того, как автомобиль въехал в толпу на оживленной улице в Берлине. Пятеро раненых в тяжелом состоянии, сообщает BBC. Пока неясно, было это дорожным происшествием или намеренным нападением. По словам очевидцев, автомобиль свернул с улицы и выехал на тротуар, прежде чем врезаться в витрину магазина. По данным берлинской пожарной службы, на месте происшествия находятся около 130 спасателей. Полиция сообщает, что водитель машины задержан, его мотивы выясняются. Задержанный - 29-летний мужчина с двойным гражданством - немецким и армянским, живущий в Берлине. Его поймали прохожие и передали полиции. Инцидент произошел недалеко от места теракта 19 декабря 2016 года, когда выходец из Туниса по имени Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, угнал грузовик, убил водителя и затем врезался в переполненную рождественскую ярмарку. Тогда погибли 11 человек, десятки были ранены.