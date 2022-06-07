Лавров прилетел в столицу Армении из Анкары, где провел переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл с официальным визитом в Ереван, передает ТАСС.

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«Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с руководством Армении в Ереване детальный обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в ходе визита Лавров обсудит международную и региональную обстановку с президентом, главой МИД и премьер-министром Армении.