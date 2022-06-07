В Брюсселе обсудили Азербайджан наш обзор
«Евросоюз считает Южный Кавказ стратегическим регионом и должен уделять ему больше внимания». Об этом говорилось в ходе дебатов, организованных 2 июня изданием EU Reporter в Брюссельском пресс-клубе, посвященных политике Азербайджана, направленной на построение и развитие добрососедских региональных отношений на основе полного уважения суверенитета, международно признанных границ и независимости.
Марина Калуранд, член Европарламента от Эстонии, председатель Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Грузия, заявила, что регион Южного Кавказа все еще находится «под давлением». По ее словам, Евросоюз до сих пор не уделял этому региону должного внимания.
«На протяжении многих лет нашим фаворитом в этом регионе была Грузия, - признала Марина Калуранд. – Сегодня уже очевидно, что с нашей стороны было неправильно обделять вниманием другие страны Южного Кавказа. Мы извлекли из этого опыта соответствующие выводы, и сегодня меня искренне вдохновляет роль Европейского Союза как посредника в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, что наши контакты с каждой из этих стран должны быть более сфокусированными и менее поляризованными».
Калуранд заявила, что «с нетерпением ждет начала мирных переговоров по карабахскому вопросу», и приветствовала «готовность» парламента Азербайджана поддерживать этот диалог.
В свою очередь, Вагиф Садыгов, посол Азербайджана в ЕС, заявил, что политика Евросоюза в отношении Южного Кавказа должна основываться на «реалиях», а не на «идеологии».
Другим спикером на дебатах в Брюсселе, организованных изданием EU Reporter, был депутат Европарламента от Польши Косма Злотовски – заместитель председателя Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения, Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, который отметил «привлекательность» программы «Восточное партнерство» для стран Южного Кавказа.
Шахмар Гаджиев из Центра анализа международных отношений в Азербайджане заявил в ходе дебатов, что энергетические проекты могут помочь установить хорошие отношения между всеми странами региона. Он также подчеркнул, что в этом вопросе Азербайджан тесно сотрудничает со своими центральноазиатскими партнерами, и Армения, в свою очередь, может извлечь выгоду из стремления к более прочному миру между двумя странами.
Касаясь конфликта между Азербайджаном и Арменией, Шахмар Гаджиев сказал:
«Сейчас мы находимся в постконфликтном периоде, собираемся установить мир в регионе и начать работать вместе над энергетическими и инфраструктурными проектами. Но, к сожалению, на пути к миру все еще есть проблемы…».
Карло Фраппи, младший научный сотрудник Центра России, Кавказа и Центральной Азии Итальянского института международных политических исследований, отметил в своем выступлении важность подобных дискуссий.
«События последних 18 месяцев стали для Южного Кавказа периодом самых важных перемен с начала 90-х годов прошлого века, - подчеркнул Фраппи. - Несмотря на пессимизм в отношении будущего Южного Кавказа, мы видим сегодня реальные возможности для позитивных перемен. Еще недавно крайне нестабильный регион, разделенный линиями разломов и конкурирующими союзами, обладает сегодня реальными возможностями для инклюзивности и совместного развития. И эти перемены нельзя недооценивать».
Отметим, что модератором первого из серии «Круглых столов» в пресс-клубе Брюсселя был политический редактор EU Reporter Ник Пауэлл.