«Евросоюз считает Южный Кавказ стратегическим регионом и должен уделять ему больше внимания». Об этом говорилось в ходе дебатов, организованных 2 июня изданием EU Reporter в Брюссельском пресс-клубе, посвященных политике Азербайджана, направленной на построение и развитие добрососедских региональных отношений на основе полного уважения суверенитета, международно признанных границ и независимости.

Марина Калуранд, член Европарламента от Эстонии, председатель Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Грузия, заявила, что регион Южного Кавказа все еще находится «под давлением». По ее словам, Евросоюз до сих пор не уделял этому региону должного внимания.

«На протяжении многих лет нашим фаворитом в этом регионе была Грузия, - признала Марина Калуранд. – Сегодня уже очевидно, что с нашей стороны было неправильно обделять вниманием другие страны Южного Кавказа. Мы извлекли из этого опыта соответствующие выводы, и сегодня меня искренне вдохновляет роль Европейского Союза как посредника в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, что наши контакты с каждой из этих стран должны быть более сфокусированными и менее поляризованными».

Калуранд заявила, что «с нетерпением ждет начала мирных переговоров по карабахскому вопросу», и приветствовала «готовность» парламента Азербайджана поддерживать этот диалог.

В свою очередь, Вагиф Садыгов, посол Азербайджана в ЕС, заявил, что политика Евросоюза в отношении Южного Кавказа должна основываться на «реалиях», а не на «идеологии».