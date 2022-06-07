Лавров ответил на вопрос: Что из украденного в Украине России удалось продать? видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ответил на вопросы журналистов.
Так, один из журналистов спросил Лавров о том, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать.
«У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима.
А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», - ответил глава МИД России.