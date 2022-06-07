В России вводят ответственность за пропаганду ЛГБТ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесенный Заксобранием Севастополя законопроект, устанавливающий административные штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в думский комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает в среду телеграм-канал палаты.

"Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы Заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил законопроект для изучения в профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству и подготовки его к рассмотрению на Совете Думы", - указано в сообщении.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству, штрафы предусмотрены только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Законопроектом предлагается признать эту статью утратившей силу и ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в целом.