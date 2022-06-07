В России вводят ответственность за пропаганду ЛГБТ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесенный Заксобранием Севастополя законопроект, устанавливающий административные штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в думский комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает в среду телеграм-канал палаты.
"Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы Заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил законопроект для изучения в профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству и подготовки его к рассмотрению на Совете Думы", - указано в сообщении.
Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству, штрафы предусмотрены только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Законопроектом предлагается признать эту статью утратившей силу и ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в целом.
Так, за пропаганду, направленную на "формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений" предлагается ввести для граждан штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В случае, если эти действия совершены с применением средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе в интернете) и не содержат уголовно наказуемого деяния, они повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, на должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, на юридических лиц - до 10 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений совершается иностранным гражданином или лицом без гражданства и эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести штраф от 40 тыс. до 100 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ.