Россия наращивает военную мощь в Сирии

Армия России перебрасывает военную технику на базу Талль-Тамир (провинция Эль-Хасаке, Сирия) к востоку от реки Евфрат, граничащей с юго-востока с зоной проведения операции ВС Турции «Источник мира», передает Anadolu со ссылкой на источники в Сирии.

Согласно данным, техника переброшена накануне из аэропорта Эль-Камышлы и зоны дислокации полка Тартаб в районе Эль-Камышлы. Техника была доставлена в местечко Абкар к северу от Талль-Тамира, используемый россиянами в качестве военной базы. В сопровождении вертолетов в этот район доставлены два танка, РЛС, зенитная установка и восемь бронетранспортеров.

Третьего июня российская армия перебросила технику в аэропорт Эль-Камышлы в одноименной провинции, большая часть территории которого захвачена террористами ПКК. На военно-транспортном самолете в Эль-Камышлы был доставлен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Кроме того, в районы Айн-Иса, Талль-Тамир, Мюнбич, Айн-аль-Араб и Эль-Камышлы были переброшены десятки российских военнослужащих.