За грубое отношение с ребенком в Шемахе наказана повар

В Горно-Ширванском региональном управлении образования прокомментировали информацию о грубом отношении к ребенку в детском саду в Шемахе. Как сообщил АПА сотрудник по связям с общественностью управления Анар Османов, инцидент произошел 2 июня.

"Руководство детсада приняло соответствующие меры. В отношении повара Севиндж Балкиевой, дернувшей за волосы девочку во время празднования дня рождения одного из детей, было применено дисциплинарное взыскание. Проводится расследование, после завершения которого будет предоставлена подробная информация", - сказал он.