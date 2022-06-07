Иран демонтировал камеры МАГАТЭ на ядерном объекте

Иран демонтировал два наблюдательных прибора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из ядерных объектов страны в ответ на проект резолюции, представленный Совету директоров организации, сообщает Anadolu со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

По состоянию на 8 июня на одном из ядерных объектов Ирана демонтированы онлайн-монитор обогащения и камеры расходомера МАГАТЭ. Отмечается, что работа камер уже не подпадает под действие Соглашения о надзоре за безопасностью между МАГАТЭ и Ираном. Работа штатных камер наблюдения, используемых Агентством на ядерных объектах, продолжается.

О каком именно ядерном объекте идет речь, не уточняется, однако известно, что Иран продолжает осуществлять деятельность по обогащению урана на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.