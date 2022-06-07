Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:11

На фоне углубляющегося мирового топливного кризиса традиционная «Неделя энергетики», проходившая в Баку с 1 по 4 июня, привлекла особое внимание мирового энергетического истеблишмента, что неудивительно - военно-политические конфликты, а также природные и техногенные факторы с каждым годом представляют все большую угрозу для глобальной энергетической безопасности. Международное энергетическое агентство (IEA) уже официально предупредило, что нынешним летом на заправках Европы будет наблюдаться дефицит дизеля и бензина, а энергетический кризис приобретет куда более серьезные масштабы, чем в 70-е и 80-е годы ХХ века.

Ничего не поделать: мировой энергетический рынок еще не успел прийти в себя после пандемии COVİD-19, как грянули еще более тяжелые времена, связанные с российским вторжением в Украину. Естественно, что в условиях нарастающего дефицита и экстремального роста цен на энергоресурсы все ищут оптимальные ответы на вызовы и проблемы, возникающие на мировом рынке углеводородов. Именно такой площадкой для международных контактов стала Бакинская «Неделя энергетики», ключевыми мероприятиями которой были 27-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия»,10-я юбилейная Каспийская международная выставка «Энергетика и возобновляемая энергия» и Бакинский энергетический форум. В этом году на выставку и форум съехались представители 250 компаний из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Индии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Японии. Традиционно выставка «Нефть и газ Каспия» собрала ведущие мировые компании нефтегазовой индустрии. Еще с 1994 года выставка и конференция «Нефть и газ Каспия» стали крупнейшей платформой для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой сферы. На выставке в Экспо-Центре представители компаний, известные специалисты и посетители приняли участие в сессиях, охвативших широкий спектр актуальных вопросов. В частности, интересные презентации и дискуссии состоялись по темам «Как стать востребованным поставщиком на рынке нефти и газа», «Возобновляемая энергетика», «Женщины в энергетике» и др. Посетивший выставку президент Ильхам Алиев отметил, что «Нефть и газ Каспия» является ведущим международным энергетическим мероприятием региона. «Проводимая в 27-й раз выставка «Нефть и газ Каспия» сыграла очень важную роль в привлечении внимания глобальных энергетических компаний к Азербайджану и притоку инвестиций в нашу страну, - подчеркнул глава государства. - За прошедшие годы Азербайджан и его партнеры реализовали энергетические проекты мирового значения, такие как нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Южный газовый коридор». Ильхам Алиев отметил, что потенциал экспорта азербайджанского газа ежегодно растет.

«Мы добились увеличения добычи и экспорта, - отметил президент. - В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 миллиарда кубометров природного газа, и потребность в азербайджанском газе стремительно увеличивается». По мнению президента Алиева, «Неделя энергетики» является прекрасной возможностью для обсуждения самых важных вопросов в этой сфере. Отметив, что среди гостей выставки находятся высокопоставленные официальные лица из многих стран мира, Ильхам Алиев выразил признательность за активное сотрудничество представителям правительств Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Албании и Италии, участвующим в реализации проекта «Южный газовый коридор». Президент Азербайджана также выразил признательность правительствам США, Великобритании, финансовым институтам ВБ, ЕБРР и другим международным структурам, которые на всех этапах энергетической политики Азербайджана оказывали ему поддержку. Участников «Недели энергетики» в Баку поздравил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В зачитанном послании руководитель Турции отметил, что благодаря реализованным совместно с Азербайджаном глобальным проектам Баку и Анкара играют сегодня важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. «Осуществив такие гигантские проекты, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод TANAP, мы внесли важный вклад в региональную и глобальную энергетическую безопасность, - говорится, в частности, в обращении президента Турции. - В нынешний критический период «Южный газовый коридор», являющийся краеугольным камнем Tрансанатолийского газопровода, играет роль «четвертой артерии» для поставок в Европу природного газа». Глава Турции также отметил, что подписанная с президентом Азербайджана Шушинская декларация, в которой обе страны подняли двухстороннее сотрудничество до уровня стратегического союза, усиливает потенциал «Южного газового коридора». «Сегодня намного отчетливее осознается тот факт, что турецко-азербайджанское сотрудничество представляет собой жизненно важное значение для энергетической безопасности Европы», - подчеркнул в своем обращении Реджеп Тайип Эрдоган.

Приветствие президента США Джо Байдена участникам «Недели энергетики» зачитала Лаура Лохман, советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии. Интересным и весьма представительным получился и Бакинский энергетический Форум, проходивший в столичном Конгресс-Центре. В нем приняли участие более 400 представителей правительств, энергетических компаний, а также ведущие специалисты в области нефти и газа из двадцати стран мира. На обсуждение участников форума были представлены такие актуальные темы, как перспективы глобальной энергетики, важнейшие вопросы перехода к альтернативным источникам производства электроэнергии, диверсификация транспортировки газа, новые возможности разведки и добычи углеводородов в Каспийском регионе, раскрытие кадрового потенциала для перехода к низкоуглеродному будущему в энергетическом секторе, обеспечение экологической и промышленной безопасности, перспективы модернизации нефтехимического комплекса, развитие в Азербайджане ветряной энергии в море и пр. Глобальный дефицит углеводородов еще больше актуализировал развитие сферы «зеленой» энергетики. Сессия, посвященная вопросам диверсификации производства энергии и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), прошла в культурной столице Азербайджана Шуше и стала примечательной еще и потому, что на ней обсуждались перспективы превращения Карабаха в зону «зеленой» энергетики, а также различные аспекты развития альтернативной энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре. Выступавшие на шушинской сессии отметили, что на последней выставке «Нефть и газ Каспия», которая проходила в 2019 году, никто и представить не мог, что следующий форум пройдет в освобожденном от оккупации Карабахе, где представители крупнейших компаний мира будут обсуждать развитие «зеленой» энергетики. В итоге в Шуше было подписано четыре соглашения, включая договор Министерства энергетики Азербайджана с BP и Masdar (ОАЭ) по производству энергии из ВИЭ. Аналогичное соглашение о сотрудничестве в сфере ВИЭ заключил также ГНКАР с BP и Мasdar.