Новые правила въезда граждан Азербайджана в Молдову официоз
Посольство Азербайджана в Республике Молдова обратилось к гражданам Азербайджана, планирующим въезд на территорию Молдовы или направляющимся транзитом через Молдову.
В обращении диппредставительства, в частности, говорится, что, согласно законодательству Республики Молдова, в эту страну могут въехать иностранные граждане, имеющие при себе действительный документ, признанный или принятый в Молдове (если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Молдова); граждане, у которых есть действующая виза, вид на жительство, статус беженца или гуманитарная защита; граждане, у которых есть документ, подтверждающий цель въезда в страну, документ, подтверждающий продолжительность пребывания, возвращение в страну происхождения или транзит в другую страну, а также документ о наличии достаточных финансовых средств для въезда в третью страну из страны-транзита.
Также посольство Азербайджана отмечает, что во время транзита иностранные граждане должны дать разрешение на въезд на территорию государства назначения или иным образом гарантировать выезд с территории Молдовы.
В диппредставительстве заметили, что в Молдову не могут въехать лица, въезд которым запрещен, либо их пребывание в стране объявлено нежелательным. Также лица, въезжающие в Республику Молдова, не должны представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью.
Кроме того, посольство Азербайджана информирует, что в соответствии с законодательством Республики Молдова молдавская погранполиция требует документы, подтверждающие цель въезда в страну лиц. В частности, если это командировки, то требуется приглашение от предприятия, организации или учреждения; документы, подтверждающие экономический интерес (например: доверенность, трудовой договор, билеты или приглашение на участие в выставке).
Если это поездки для получения образования, то нужен документ, подтверждающий прием в образовательное учреждение; прайс-лист или сертификат об участии в курсе.
Посольство отмечает, что при посещении Молдовы в туристических или личных целях требуется документ, подтверждающий размещение в гостинице или приглашение от арендодателя с адресом, если иностранец проживает по личному адресу; документ, подтверждающий направление путешествия или план путешествия; билет туда и обратно.
Молдавская погранполиция требует у посещающих страну с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных, религиозных мероприятиях приглашения, входные билеты, программу, по возможности название принимающей организации, документы, содержащие информацию о продолжительности визита; любые другие документы, указывающие на цель визита.