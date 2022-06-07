В обращении диппредставительства, в частности, говорится, что, согласно законодательству Республики Молдова, в эту страну могут въехать иностранные граждане, имеющие при себе действительный документ, признанный или принятый в Молдове (если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Молдова); граждане, у которых есть действующая виза, вид на жительство, статус беженца или гуманитарная защита; граждане, у которых есть документ, подтверждающий цель въезда в страну, документ, подтверждающий продолжительность пребывания, возвращение в страну происхождения или транзит в другую страну, а также документ о наличии достаточных финансовых средств для въезда в третью страну из страны-транзита.

Посольство Азербайджана в Республике Молдова обратилось к гражданам Азербайджана, планирующим въезд на территорию Молдовы или направляющимся транзитом через Молдову.

Также посольство Азербайджана отмечает, что во время транзита иностранные граждане должны дать разрешение на въезд на территорию государства назначения или иным образом гарантировать выезд с территории Молдовы.

В диппредставительстве заметили, что в Молдову не могут въехать лица, въезд которым запрещен, либо их пребывание в стране объявлено нежелательным. Также лица, въезжающие в Республику Молдова, не должны представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью.

Кроме того, посольство Азербайджана информирует, что в соответствии с законодательством Республики Молдова молдавская погранполиция требует документы, подтверждающие цель въезда в страну лиц. В частности, если это командировки, то требуется приглашение от предприятия, организации или учреждения; документы, подтверждающие экономический интерес (например: доверенность, трудовой договор, билеты или приглашение на участие в выставке).

Если это поездки для получения образования, то нужен документ, подтверждающий прием в образовательное учреждение; прайс-лист или сертификат об участии в курсе.

Посольство отмечает, что при посещении Молдовы в туристических или личных целях требуется документ, подтверждающий размещение в гостинице или приглашение от арендодателя с адресом, если иностранец проживает по личному адресу; документ, подтверждающий направление путешествия или план путешествия; билет туда и обратно.

Молдавская погранполиция требует у посещающих страну с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных, религиозных мероприятиях приглашения, входные билеты, программу, по возможности название принимающей организации, документы, содержащие информацию о продолжительности визита; любые другие документы, указывающие на цель визита.