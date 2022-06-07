В конце прошлого года в результате резкого сокращения Центральным банком валютных резервов Турции и отказа регулятора, несмотря на высокую инфляцию, повышать процентные ставки, доллар вырос до 20 турецких лир. После чего правительство перешло к новой фискальной политике, привязав банковские депозиты в лирах к обменному курсу, следствием которой стало постепенное ослабление курса доллара, упавшего к началу 2022 года до 13,35 лиры.

Курс доллар в Турции пробил очередной психологический барьер - по утренним данным, стоимость одного доллара превысила 17 лир. Речь идет о самом высоком показателе с 20 декабря 2021 года.

Уже тогда экономисты утверждали, что индексация вкладов в лирах к курсам иностранных валют является хоть и эффективной, но при этом весьма рискованной политикой. Понимал это и Центробанк Турции, проводивший время от времени интервенции в валютный рынок, чтобы не допустить резкого роста доллара.

Однако с мая турецкая лира стала вновь обесцениваться и к июню падение составило 12 процентов. По мнению экономистов, главная причина – в сохраняющемся отрицательном сальдо во внешней торговле.

С другой стороны, правительство Турции заявляет, что продолжит политику снижения учетной ставки и попытки стимулировать экспорт на фоне обесценивания национальной валюты.

Накануне президент Эрдоган заявил после заседания правительства, что продолжит проводить политику создания положительного сальдо во внешней торговле при «благоприятном обменном курсе». Эрдоган также подтвердил, что правительство будет и дальше снижать учетную ставку.