Названы непригодные для купания пляжи Баку

«По результатам проведенных мониторингов, пляжи на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку целесообразны для купания». б этом заявил заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов в ответ на вопрос haqqn.az в ходе прямого эфира на странице Минздрава в Instagram.

Он отметил, что купание на пляжах Сахиль (Гарадагский район), Шихово (Сабаильский районе), Говсана и Тюркана не считаются целесообразными для купания.

Также запрещен к использованию пляж Дузлу гель, расположенный на пересечении Сураханского и Хатаинского районов Баку. О.По словам Кязымова, купаться в Дузлу гель не рекомендуется. В настоящее время за территорией озера не ухаживают, санитарно-эпидемиологическая ситуация не соответствует нормам.Кязымов сообщил, что мониторинг пляжей ведется в семи районах Баку. По его словам, мониторинг также проводился в южном и северном регионах Азербайджана и в Сумгаите. Пробы были взяты из трех точек морской воды - центральной, правой и левой - в основном на берегу. В данный момент определяется количество кишечных палочек. Основной причиной загрязнения пляжей является сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в море без какой-либо очистки.Согласно данным мониторинга, гражданам лучше всего купаться на пляжах Хазарского и Бинагадинского районов.