В Баку провели круглый стол «Защита прав человека в рамках СМИ»
При совместной организации Министерства юстиции, Аппарата омбудсмена и Судебно-правового совета в Баку был проведен круглый стол на тему «Защита прав человека в рамках СМИ».
Корреспондент haqqin.az, присутствовавшая на мероприятии, сообщила, что в круглом столе приняли участие руководящие лица Министерства юстиции, Аппарата омбудсмена, Судебно-правового совета, Агентства по развитию СМИ, Совета по медиации, Союза ассоциаций судей, председатели судов и спикеры-судьи, ответственные за взаимодействие со СМИ в судах, члены Общественного совета при Министерстве юстиции, представители гражданского общества и СМИ.
Выступавшие рассказали о последовательных и целенаправленных мерах, предпринимаемых в сфере прав человека в Азербайджане. Отмечался большой общественный интерес к деятельности судебных и правоохранительных органов, основной задачей которых является обеспечение прав человека. На круглом столе были обсуждены вопросы расширения сотрудничества со СМИ, объективного и беспристрастного освещения судебных процессов со стороны СМИ без вмешательства в судебный процесс.
«Если требуется свобода слова, нельзя забывать о защите достоинства», — сказал Айдын Сафиханлы, заместитель омбудсмена.
Он особо подчеркнул, что недопустимо публиковать в СМИ фотографии несовершеннолетних и указывать их имена, так как это является нарушением их прав. Чиновник также отметил, что преступников нельзя разделять по гендерному принципу.
«Каждый день мы сталкиваемся с блогерами, целенаправленно распространяющими лживую информацию, с проблемами, создаваемыми «журналистами», далекими от журналистики», - сказал судья Сумгаитского городского суда Азер Исмаилов.
По словам Исмаилова, нужно найти выход из данной проблемы: «Думаю, выход из этих проблем заключается в сотрудничестве с профессиональными представителями сферы журналистики. Представители серьезных СМИ собирают и предают гласности достоверную информацию. А это относительно облегчает работу судей и судов».
Глава Агентства по развитию СМИ Азербайджана Натик Мамедли в своем выступлении сказал, что в Азербайджане сформирована новая информационная среда. Он отметил, что 8 февраля в Азербайджане вступил в силу закон «О медиа», пункт 5 которого охватывает вопросы свободы медиа.
«Статья 6 закона запрещает препятствовать журналисту при осуществлении им профессиональной деятельности. Мы подготовили и направили в редакции различные рекомендации по этому вопросу. Практически все новостные сайты серьезного, общественно-политического содержания, агентства разместили этот документ на своих ресурсах и соблюдают правила профессионального поведения. Это означает, что наши СМИ следуют профессиональной этике», - сказал Мамедли.
Говоря о кризисе сфер прав человека и международного права, который наблюдается в мире, Мамедли отметил, что в отношении некоторых стран, в том числе Азербайджана, вопрос прав человека используется как инструмент давления: «Мы против использования вопроса прав человека в политических целях, и эта принципиальная позиция сохранится».