В Баку провели круглый стол «Защита прав человека в рамках СМИ»

Отдел информации 15:30

При совместной организации Министерства юстиции, Аппарата омбудсмена и Судебно-правового совета в Баку был проведен круглый стол на тему «Защита прав человека в рамках СМИ». Корреспондент haqqin.az, присутствовавшая на мероприятии, сообщила, что в круглом столе приняли участие руководящие лица Министерства юстиции, Аппарата омбудсмена, Судебно-правового совета, Агентства по развитию СМИ, Совета по медиации, Союза ассоциаций судей, председатели судов и спикеры-судьи, ответственные за взаимодействие со СМИ в судах, члены Общественного совета при Министерстве юстиции, представители гражданского общества и СМИ.

Выступавшие рассказали о последовательных и целенаправленных мерах, предпринимаемых в сфере прав человека в Азербайджане. Отмечался большой общественный интерес к деятельности судебных и правоохранительных органов, основной задачей которых является обеспечение прав человека. На круглом столе были обсуждены вопросы расширения сотрудничества со СМИ, объективного и беспристрастного освещения судебных процессов со стороны СМИ без вмешательства в судебный процесс. «Если требуется свобода слова, нельзя забывать о защите достоинства», — сказал Айдын Сафиханлы, заместитель омбудсмена. Он особо подчеркнул, что недопустимо публиковать в СМИ фотографии несовершеннолетних и указывать их имена, так как это является нарушением их прав. Чиновник также отметил, что преступников нельзя разделять по гендерному принципу. «Каждый день мы сталкиваемся с блогерами, целенаправленно распространяющими лживую информацию, с проблемами, создаваемыми «журналистами», далекими от журналистики», - сказал судья Сумгаитского городского суда Азер Исмаилов. По словам Исмаилова, нужно найти выход из данной проблемы: «Думаю, выход из этих проблем заключается в сотрудничестве с профессиональными представителями сферы журналистики. Представители серьезных СМИ собирают и предают гласности достоверную информацию. А это относительно облегчает работу судей и судов».