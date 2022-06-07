Кремль о присоединении Молдовы к Румынии

Кремль не располагает детальной информацией по поводу планов Румынии относительно Молдовы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то детальной информацией на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдове есть определенные силы, которые являются сторонниками не объединения, а скорее поглощения страны со стороны Румынии. Такие силы действительно есть, нам об этом известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах присоединения Молдовы к Румынии, о которых говорил экс-президент Молдовы Игорь Додон.

Отвечая на вопрос, будет ли существовать угроза для российских миротворцев в Приднестровье в случае присоединения Молдовы к Румынии, он отметил, что "пока не происходит никакого присоединения, поэтому этот вопрос скорее риторический".