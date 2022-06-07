Какое оружие США передали Украине за время войны

С начала войны США передали Украине вооружений на сумму более 4 млрд долларов. Это больше, чем любая другая страна.

Русская служба BBC указала, что именно Вашингтон передал Украине: 6,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и противотанковых ракет, 20 тыс. единиц легкого противотанкового оружия, 1,4 тыс. ракет Stinger, 108 гаубиц M777 с 220 тыс. зарядов, 4 реактивные системы залпового огня HIMARS 121, боевой дрон Phoenix Ghost и 700 боевых дронов Switchblade, 200 БТР, несколько сотен автомобилей Humvee, 20 МиГ-17 советского производства, 7,2 тыс. единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, 3 радара AN/TPQ-36 (подвижная РЛС для обеспечения контрбатарейного огня).

Техника в основном попадает в Донбасс, где сосредоточены ожесточенные боевые действия.