Песков поддержал агрессивную выходку Медведева
Запад совершает по отношению к России настолько недружественные действия, что резкая реакция на них вполне объяснима. Такую позицию в среду в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в личном Telegram-канале.
"В данном случае та запись, о которой вы говорите, она же написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
Говоря о том, насколько это соответствует внешнеполитической линии страны, Песков напомнил: "Внешнеполитическая позиция России формулируется и излагается президентом РФ".
Отметим, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость публикаций в своем телеграм-канале. «Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - написал Медведев.