Песков поддержал агрессивную выходку Медведева

Запад совершает по отношению к России настолько недружественные действия, что резкая реакция на них вполне объяснима. Такую позицию в среду в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в личном Telegram-канале.

"В данном случае та запись, о которой вы говорите, она же написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.