Боррель: Война должна закончиться на приемлемых для Киева условиях

"Война должна завершиться на приемлемых для Киева условиях и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - заявил он в среду в Европарламенте в Страсбурге при обсуждении доклада о развитии политики Восточного партнерства ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что война в Украине должна быть завершена на приемлемых для Киева условиях, ЕС будет решительно поддерживать Украину, а в его оборонной составляющей будет четко прописана помощь Украине, Грузии, Молдове и странам Южного Кавказа. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению Борреля, "Россия пытается задушить экономику Украины затяжной войной на истощение и блокадой Черного моря". Он назвал российское вторжение "атакой и на Европу, и на весь демократический мир".

"Наша поддержка Украине беспрецедентна, мобилизованы все инструменты: политические, военные, экономические и гуманитарные, и она будет продолжена", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС. Он сообщил, что Брюссель также значительно усилил поддержку Молдове как наиболее пострадавшему соседу Украины.

Боррель объявил, что в политическом плане ЕС обратился к своим партнерам с просьбой изолировать Россию на международных форумах, а экономически ответил крупнейшим в истории ЕС пакетом санкций.

Военная поддержка со стороны государств-членов ЕС "продолжает оказываться быстрыми темпами". Миссии ЕС по общей политике безопасности и обороны в Украине (EUAM) поручено содействовать "расследованию и уголовному преследованию совершенных международных преступлений".

"Мы предложили увеличить нелетальную военную помощь Грузии и Молдове. Она будет поддерживать логистику, киберзащиту, военно-медицинские, инженерные и транспортные возможности", - сказал он. Боррель заявил о намерении представить предложения об этом в июне для запланированного принятия Советом ЕС решения в июле.